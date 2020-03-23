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Galatasaray'ın transfer listesi sızdı! İşte Fatih Terim'in yeni gözdeleri
Galatasaray'da, yeni sezonun transfer listesi şekilleniyor. Teknik direktör Fatih Terim'in "Bundan sonra genç oyunculara yatırım yapacağız" sözlerinin ardından sarı-kırmızılı takım gelecek vadeden isimleri takibe almıştı. İşte o yıldızlardan bazıları...
23 Mart 2020 Pazartesi 09:39
Güncelleme: 23.03.2020 09:50
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Sarı-kırmızılıların transfer listesinde stoper bölgesi için Portekiz ekibi Braga'dan 23 yaşındaki Bruno Wilson yer alıyor. Portekizli genç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında bitiyor.
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Ön libero için düşünülen isim ise ZulteWaragem'de forma giyen 24 yaşındaki Omar Govea. Genç yıldız bu sezon 21 maçta oynadı. 3 gole katkı verdi, 3 kez de milli formayı giydi.
Galatasaray'da 10 numara için ilk aday Midtjylland'lıEvander. 21 yaşındaki yıldız bu sezon Norveç ekibinde 22 maçta 15 gole katkı yaptı.
Cimbom'un forvet adayı ise Aarhus'un 23 yaşındaki yıldızı Mustafa Bundu. Evander'in kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Sambacı'nın piyasa değeri yaklaşık 5 milyon Euro. (Takvim)