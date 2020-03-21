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21 Mart 2020, Cumartesi
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Genel Kurul iptal

Genel Kurul iptal

'ın 2020 tarihinde yapılacak toplantısı geçici olarak ertelendi. Resmi siteden " koronavirüs tedbirlerine ilişkin gönderdiği ek genelde ile insanları toplu olarak bir araya getiren faaliyetlerin ertelendiği duyurulmuştur. geçici olarak ertelendi" denildi.

Galatasaray'ın 2020 tarihinde yapılacak toplantısı geçici olarak ertelendi. Resmi siteden " koronavirüs tedbirlerine ilişkin gönderdiği ek genelde ile insanları toplu olarak bir araya getiren faaliyetlerin ertelendiği duyurulmuştur. geçici olarak ertelendi" denildi.
  1. 21.3.2020
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