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21 Mart 2020, Cumartesi
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Telles piyangosu

Telles piyangosu

Aslan, kariyerini Porto'da sürdüren 'in transferini gözlüyor. 27 yaşındaki futbolcu ile yakından ilgileniyor. Mavilerin bu transferi gerçekleştirmesi halinde kardan yüzde 10'luk pay Cimbom'un kasasına girecek.

Aslan, kariyerini Porto'da sürdüren 'in transferini gözlüyor. 27 yaşındaki futbolcu ile yakından ilgileniyor. Mavilerin bu transferi gerçekleştirmesi halinde kardan yüzde 10'luk pay Cimbom'un kasasına girecek.
  1. 21.3.2020
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