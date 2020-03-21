İşte Mbaye Diagne'nin yeni adresi! Galatasaray'a ciddi gelir...

Diagne'nin Belçika ekibinde antrenmanlara dahi çıkamaması sonrası Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Anderlecht ile Brugge, Diagne transferi için birbirine girdi. Diagne de Brugge'e gitti; Brugge bizi çok aldattı. Bizim futbolcumuzu 1 aydır antrenmanına almıyorlar, futbolcuyu ölüme mahkum ettiler." açıklamasını yaparak Club Brugge'e tepki göstermişti.