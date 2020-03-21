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İşte Mbaye Diagne'nin yeni adresi! Galatasaray'a ciddi gelir...
Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları başladı. Cimbom'un Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne burada da tutunamamıştı. Senegalli futbolcu için piyango gibi haber İngiltere'den geldi. Championship'te zirve mücadelesi veren ekibin 28 yaşındaki yıldızı istediği belirtildi. Sezon sonunda Galatasaray'a teklif götürecekler. Aslan buradan ciddi manada bir gelir bekliyor. İşte habere dair tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
21 Mart 2020 Cumartesi 11:21
Güncelleme: 21.03.2020 11:25
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Galatasaray'da durumu yılan hikayesine dönen Mbaye Diagne ile ilgili sarı-kırmızılı camiayı sevindiren gelişmeler yaşanıyor.
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Cimbom'un geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Senegalli golcü, sezon başında Club Brugge'e kiralanmış ancak disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.
Diagne'nin Belçika ekibinde antrenmanlara dahi çıkamaması sonrası Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Anderlecht ile Brugge, Diagne transferi için birbirine girdi. Diagne de Brugge'e gitti; Brugge bizi çok aldattı. Bizim futbolcumuzu 1 aydır antrenmanına almıyorlar, futbolcuyu ölüme mahkum ettiler." açıklamasını yaparak ClubBrugge'e tepki göstermişti.
Senegalli futbolcu, ara transfer döneminde Galatasaray'a dönmek istese de teknik direktör Fatih Terim'in oyuncunun dönüşünü veto etmesi sonrası oyuncu Belçika ekibinde kalmıştı.
Öte yandan ClubBrugge Teknik DirektörüPhillipeClement ile yaşadığı sorunların ardından affedilerek yeniden takıma dahil edilen Diagne ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.