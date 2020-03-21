İşte Mbaye Diagne'nin yeni adresi! Galatasaray'a ciddi gelir... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri İşte Mbaye Diagne'nin yeni adresi! Galatasaray'a ciddi gelir...

İşte Mbaye Diagne'nin yeni adresi! Galatasaray'a ciddi gelir...

Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları başladı. Cimbom'un Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne burada da tutunamamıştı. Senegalli futbolcu için piyango gibi haber İngiltere'den geldi. Championship'te zirve mücadelesi veren ekibin 28 yaşındaki yıldızı istediği belirtildi. Sezon sonunda Galatasaray'a teklif götürecekler. Aslan buradan ciddi manada bir gelir bekliyor. İşte habere dair tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

21 Mart 2020 Cumartesi 11:21 Güncelleme: 21.03.2020 11:25
İşte Mbaye Diagne'nin yeni adresi! Galatasaray'a ciddi gelir...

Galatasaray'da durumu yılan hikayesine dönen Mbaye Diagne ile ilgili sarı-kırmızılı camiayı sevindiren gelişmeler yaşanıyor.

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İşte Mbaye Diagne'nin yeni adresi! Galatasaray'a ciddi gelir...

Cimbom'un geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Senegalli golcü, sezon başında Club Brugge'e kiralanmış ancak disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.

İşte Mbaye Diagne'nin yeni adresi! Galatasaray'a ciddi gelir...

Diagne'nin Belçika ekibinde antrenmanlara dahi çıkamaması sonrası Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Anderlecht ile Brugge, Diagne transferi için birbirine girdi. Diagne de Brugge'e gitti; Brugge bizi çok aldattı. Bizim futbolcumuzu 1 aydır antrenmanına almıyorlar, futbolcuyu ölüme mahkum ettiler." açıklamasını yaparak Club Brugge'e tepki göstermişti.

İşte Mbaye Diagne'nin yeni adresi! Galatasaray'a ciddi gelir...

Senegalli futbolcu, ara transfer döneminde Galatasaray'a dönmek istese de teknik direktör Fatih Terim'in oyuncunun dönüşünü veto etmesi sonrası oyuncu Belçika ekibinde kalmıştı.

İşte Mbaye Diagne'nin yeni adresi! Galatasaray'a ciddi gelir...

Öte yandan Club Brugge Teknik Direktörü Phillipe Clement ile yaşadığı sorunların ardından affedilerek yeniden takıma dahil edilen Diagne ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

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