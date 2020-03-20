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20 Mart 2020, Cuma
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'den net karar! 'da 3 ayrılık

Fatih Terim'den net karar! Galatasaray'da 3 ayrılık

yönetimi, ’in isteği doğrultusunda transferde yaş sınırını 25’e çekti. Sarı-kırmızılı idareciler, tecrübeli hocanın kriterine yabancı oyuncu alırken de dikkat edecek. Sezon sonunda 30 yaş üstü isimlerden Mariano, Nagatomo ve Selçuk ile yollar ayrılacak.

Sezona sol kanatta 33 yaşındaki Nagatomo ve Babel'le başlayan , devre arasında gençleşti. Yaş ortalaması 22 olan Saracchi- Onyekuru-Jesse hamlesine imza atan sarı-kırmızılı kulüpte transfere 25-26 yaş sınırı getirildi. 'un 25 yaşındaki yıldızları Yandaş- Emre Kılınç ikilisi ile ön protokol imzalayan Galatasaray, sezon sonunda serbest kalacak Rizespor'un 1996 doğumlu hücum oyuncusu Oğulcan Çağlayan'la da anlaşma sağladı.

İHTİYACA RAĞMEN DA COSTA'YI VETO ETTİ
, ''Yaşı 30'a yakın oyuncu transferi istemiyorum" diyerek Galatasaray'ın geleceğini planlamaya başladı. Terim, Ocak ayında stoper ihtiyacına rağmen boşta olan Da Costa'yı veto etti ve 1986 doğumlu Faslı stoper ara transferin son günü 'a gitti. Genç yerli oyuncular Mert Hakan, Emre Kılınç ve Oğulcan'ı uzun vadeli düşünen sarıkırmızılılar, yabancı transferinde de 25- 26 yaş kriterine dikkat edecek. Sezon sonunda 30 yaş üstü isimlerden Mariano, Nagatomo ve Selçuk ile yollar resmen ayrılacak ve takım gençleşecek. (Takvim)

  1. 20.03.2020
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