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20 Mart 2020, Cuma
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'dan hamlesi

Galatasaray'dan Kaan Ayhan hamlesi

her şeye rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin forması giyen 'ı gündemine aldı.

2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki stoper için Alman takımı ile masaya oturulması planlanıyor. 'ın transferi için İngiliz ekiplerinin radarındaki Luyindama gözden çıkarılacak. Artık fizyoterapistler eşliğinde çalışmalara başlayan Luyindama için Wolves ve 'nın teklifte bulunacağı öne sürülmüştü. Yine Luyindama ile ilgili sezon sonunda 12 milyon euro'luk bir teklifin de sunulacağı iddia edilmişti.

24 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bundesliga'da 24 maçta forma giyen Kaan Ayhan, 2 gol, 3 asistlik bir katkı da yaptı. 31 Ağustos 2016 tarihinde 'den 500 bin euro'ya Düsseldorf'a olmuştu. doğumlu oyuncunun şu anki market değeri 9 milyon euro...

  1. 20.3.2020
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