Galatasaray'dan Kaan Ayhan hamlesi
Galatasaray her şeye rağmen transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan'ı gündemine aldı.
2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki stoper için Alman takımı ile masaya oturulması planlanıyor. Kaan Ayhan'ın transferi için İngiliz ekiplerinin radarındaki Luyindama gözden çıkarılacak. Artık fizyoterapistler eşliğinde çalışmalara başlayan Luyindama için Wolves ve Aston Villa'nın teklifte bulunacağı öne sürülmüştü. Yine Luyindama ile ilgili sezon sonunda 12 milyon euro'luk bir teklifin de sunulacağı iddia edilmişti.
24 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bundesliga'da 24 maçta forma giyen Kaan Ayhan, 2 gol, 3 asistlik bir katkı da yaptı. 31 Ağustos 2016 tarihinde Schalke'den 500 bin euro'ya Düsseldorf'a transfer olmuştu. Almanya doğumlu oyuncunun şu anki market değeri 9 milyon euro...
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'dan Kaan Ayhan hamlesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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