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16 Mart 2020, Pazartesi
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İki yıldız ilk kez

İki yıldız ilk kez

Sarı-kırmızılılarda  ile formasıyla ilk kez derbisinde forma giydi.

Sarı-kırmızılılarda ile formasıyla ilk kez derbisinde forma giydi. Kolombiyalı golcü ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan müsabakada sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

  1. 16.3.2020
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