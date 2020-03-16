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16 Mart 2020, Pazartesi
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bizi sınıyor!

Belhanda bizi sınıyor!

İlk 11’de sahaya çıkan Faslı futbolcunun 45 dakikalık performansı taraftarları kızdırdı.

Fatih Terim, karşısında tercihini Younes 'dan yana kullandı ve ilk 11'de sahaya sürdü. Ancak tecrübeli futbolcu, ilk yarıdaki performansıyla tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattı. 7 top kaybıyla 45 dakikanın en fazla top kaybeden futbolcusu olan Belhanda, sarı- kırmızılı taraftarların da üzerinden büyük tepkisini çekti. Belhanda'nın performansını eleştiren sarıkırmızılı taraftarlar, sosyal medya üzerinden "Öldürmeyen Allah, Belhanda'yla sınıyor" şeklinde yorumda bulundu. Terim ikinci yarının başında Belhanda'yı alıp Ömer'i sahaya sürdü.
  1. 16.3.2020
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