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16 Mart 2020, Pazartesi
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1 numaralar devleşti

1 numaralar devleşti

G.Saray’da ’ta Karius, dün akşamki performanslarıyla tam puan aldı.

Türk Telekom Stadı'nda dün gece golsüz sona eren -Beşiktaş derbisinde öne çıkan isimler kaleciler oldu. Galatasaray'da ; Beşiktaş'ta da Loris Karius performanslarıyla öne çıktı. derbisinde , maçında da Flavio'nun köşeye giden şutlarında uzayan Muslera, dün de 55'te net bir pozisyonda kalesinde devleşti. Karius, 'ın sert şutunda yumruklarıyla golü önlemeyi başardı.

TAM 262 GAZETECİ

Maçı 262 basın mensubu izledi. 185'i muhabiryazar, 45'i foto muhabir ve 32'si kameraman olmak üzere 262 kişinin maça akreditesi gerçekleştirilirken, bazı gazeteciler virüs nedeniyle akreditesini iptal etti.

  1. 16.3.2020
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