1 numaralar devleşti
G.Saray’da Muslera; Beşiktaş’ta Karius, dün akşamki performanslarıyla tam puan aldı.
Türk Telekom Stadı'nda dün gece golsüz sona eren Galatasaray-Beşiktaş derbisinde öne çıkan isimler kaleciler oldu. Galatasaray'da Fernando Muslera; Beşiktaş'ta da Loris Karius performanslarıyla öne çıktı. Fenerbahçe derbisinde Mehmet Ekici, Gençlerbirliği maçında da Flavio'nun köşeye giden şutlarında uzayan Muslera, dün de 55'te net bir pozisyonda kalesinde devleşti. Karius, Ömer Bayram'ın sert şutunda yumruklarıyla golü önlemeyi başardı.
TAM 262 GAZETECİ
Maçı 262 basın mensubu izledi. 185'i muhabiryazar, 45'i foto muhabir ve 32'si kameraman olmak üzere 262 kişinin maça akreditesi gerçekleştirilirken, bazı gazeteciler virüs nedeniyle akreditesini iptal etti.
- 16.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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