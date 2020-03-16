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16 Mart 2020, Pazartesi
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Lens’i yedek bıraktı

Lens’i yedek bıraktı

, geçen haftaki karşılaşmasına göre derbi mücadelesine takımın tek değişiklikle çıkardı.

, geçen haftaki karşılaşmasına göre derbi mücadelesine takımın tek değişiklikle çıkardı. Yalçın, Ankaragücü mücadelesinde ilk 11'de oynattığı 'i yedek soyundururken, derbi maçta 'e sağ bekte şans verdi. Savunma kurgusunda değişiklik yapmayan Yalçın, Gökhan Gönül'ün önünde Tyler Boyd'u görevlendirdi.
  1. 16.3.2020
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