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16 Mart 2020, Pazartesi
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Tokalaşmak yok

Tokalaşmak yok

İki takım oyuncuları koronavirüs nedeniyle seremoni sonrası yumruk ve dirseklerini kullanarak selamlaştı.

Seyircisiz oynanan derbi karşılaşmasında koronavirüse yönelik tedbirler alındı. Belli bölgelerine dezenfektanlar yerleştirilen Türk 'ndaki görevliler, maske ve eldiven kullandı. Maç öncesi seremonide ise iki takımın futbolcularından bazıları tokalaşmak ve sarılmak yerine, yumruk ve dirseklerini kullanarak selamlaştı. Aynı şekilde hakemlerle de yumruklaşma yapıldı. Ayrıca Stadı'nın yedek kulübeleri, soyunma odaları ve diğer bölgeler önceki gün belediyeye bağlı yetkili ekipler tarafından dezenfekte edilmişti.
  1. 16.3.2020
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