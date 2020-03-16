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16 Mart 2020, Pazartesi
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İki oyuncu ilk kez

İki oyuncu ilk kez

'ın sezon başında kadrosuna kattığı Ruiz ve N'Koudou ilk kez bir G.Saray maçında görev aldı. Sezonun ilk yarısında 'ta oynanan ilk maçta sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyen İspanyol stoper ve Fransız kanat oyuncusu, karşısında ilk kez forma giydi.

'ın sezon başında kadrosuna kattığı Ruiz ve N'Koudou ilk kez bir G.Saray maçında görev aldı. Sezonun ilk yarısında 'ta oynanan ilk maçta sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyen İspanyol stoper ve Fransız kanat oyuncusu, karşısında ilk kez forma giydi.
  1. 16.3.2020
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