İki oyuncu ilk kez
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Ruiz ve N'Koudou ilk kez bir G.Saray maçında görev aldı. Sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan ilk maçta sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyen İspanyol stoper ve Fransız kanat oyuncusu, Galatasaray karşısında ilk kez forma giydi.
- 16.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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