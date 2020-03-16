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16 Mart 2020, Pazartesi
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Bu büyük bir gurur

Bu büyük bir gurur

Beşiktaşlı , "Her oyuncu oynamak ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır. Ben antrenmanlarda ve maçlarda elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve forma şansı bulduğumda da yüzde 100'ümü veriyorum. forması giymek büyük bir gurur" ifadesini kullandı.

Beşiktaşlı , "Her oyuncu oynamak ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır. Ben antrenmanlarda ve maçlarda elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve forma şansı bulduğumda da yüzde 100'ümü veriyorum. forması giymek büyük bir gurur" ifadesini kullandı.
  1. 16.3.2020
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