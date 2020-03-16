Kartal Bursa'da yıkıldı - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
16 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Kartal Bursa'da yıkıldı

'da yıkıldı

Kartal Bursa'da yıkıldı

’a konuk olan , rakibine 98-87 mağlup olarak ligde üst üste ikinci yenilgisini aldı.

'a konuk olan , ligde üst üste ikinci yenilgisini aldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Kara , Djurisic ve Gotcher'in sayılarıyla soyunma odasına 47-39 önde girdi. İkinci yarıda ev sahibi üstünlüğü eler alırken, 29 sayıyla oynayan Jones'ın performansı 'yı 98-87'lik zafere taşıdı.
  1. 16.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kartal Bursa'da yıkıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN