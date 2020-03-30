Fenerbahçe'de ayrılık! Sloukas o takımla görüşmelere başladı
Fenerbahçe'de bir dönem sona eriyor... Sarı lacivertli formayla Euroleague şampiyonluğu kazanan Yunan basketbolcu Kostas Sloukas, yol ayrımına geldi. Fosoline'de yer alan habere göre tecrübeli basketbolcu Olympiakos ile flört ediyor! İşte detaylar...
Fenerbahçe Beko'nun Yunan oyuncusu Kostas Sloukas'ın önümüzdeki sezon eski takımı Olympiakos'a dönebileceği iddia edildi.
Yunan fosonline.com'un haberine göre Olympiakos'un eski oyuncusunu yeniden takıma getirebilmek için görüşmeler yaptığı ve bunu yaparken de Fenerbahçe'de yaşanan maddi sorunlardan yararlanacağı belirtildi.
Sloukas'ın geçen sezon sarı lacivertlilerle 3 yıllık sözleşme imzaladığı ancak sözleşmeye göre her sezonun sonunda belirli bir miktar ödeyerek takımdan ayrılabileceği bilgisi verilirken Sloukas'ın iyi anlaştığı koç Bartzokas ile yeniden çalışmaya sıcak bakabileceği belirtildi.
Euroleague'de bu sezon 11.6 sayı ve 6.1 asist ortalaması tutturan Yunan oyuncu %42'lik şut isabet oranı yakalamıştı.
- 30.03.2020
- Güncelleme: 30.03.2020 10:07
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'de ayrılık! Sloukas o takımla görüşmelere başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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