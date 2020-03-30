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30 Mart 2020, Pazartesi
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'de ayrılık! Sloukas o takımla görüşmelere başladı

Fenerbahçe'de ayrılık! Sloukas o takımla görüşmelere başladı

'de bir dönem sona eriyor... Sarı lacivertli formayla Euroleague şampiyonluğu kazanan Yunan basketbolcu , yol ayrımına geldi. Fosoline'de yer alan habere göre tecrübeli basketbolcu ile flört ediyor! İşte detaylar...

Beko'nun Yunan oyuncusu 'ın önümüzdeki sezon eski takımı 'a dönebileceği iddia edildi.


Yunan fosonline.com'un haberine göre Olympiakos'un eski oyuncusunu yeniden takıma getirebilmek için görüşmeler yaptığı ve bunu yaparken de Fenerbahçe'de yaşanan maddi sorunlardan yararlanacağı belirtildi.

Sloukas'ın geçen sezon sarı lacivertlilerle 3 yıllık sözleşme imzaladığı ancak sözleşmeye göre her sezonun sonunda belirli bir miktar ödeyerek takımdan ayrılabileceği bilgisi verilirken Sloukas'ın iyi anlaştığı koç Bartzokas ile yeniden çalışmaya sıcak bakabileceği belirtildi.

Euroleague'de bu sezon 11.6 sayı ve 6.1 asist ortalaması tutturan Yunan oyuncu %42'lik şut isabet oranı yakalamıştı.

  1. 30.03.2020
  2. Güncelleme: 30.03.2020 10:07
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