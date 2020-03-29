Zanka Fenerbahçe'den neden ayrıldığını açıkladı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
29 Mart 2020, Pazar
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Zanka 'den neden ayrıldığını açıkladı!

Zanka Fenerbahçe'den neden ayrıldığını açıkladı!

'nin devre arasında 'a kiraladığı , corona virüsü nedeniyle verilen arada neler yaptığını anlattı ve geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Fenebahçe'de son dakika gelişmeleri...

'nin devre arasında 'a kiraladığı , koronavirüs nedeniyle verilen arada ne yaptığını anlattı ve geleceğiyle ilgili konuştu.

WEBCAM'DA ÇALIŞIYORUZ
Fortuna Düsseldorf, antrenmanları isteyenlerin yapabileceğini bildirdi. İdmanlara katılmak isteyenler, Salı ve Perşembe günü katılabiliyorlar. Webcam'da Alman bir çalıştırıcı ile çalışabiliyorsun.

Günlük antrenmanlarımızı yapıyoruz, bisikletime biniyorum. Oturma odasında zıplıyorum. Bize kamera üzerinden tavsiyeler veriyor ve çalışma zamanımızı böyle geçiriyoruz.

COMOLLI GİDİNCE BENDE AYRILDIM
'de her şey iyiydi ancak yönetimde bir değişiklik oldu. Comolli gitti ve beni transfer eden oydu. Ben de bu yüzden ayrılma kararı aldım. Beni seçen kişi gidince, benim de kalma gerekliliğim kalmadı. Kulübün finansal problemleri de vardı.

Geleceğiyle ilgili konuşan Zanka, "Çok fazla bilinmeyen var ve şu anda geleceğimin ne olacağını sadece tahmin edebilirim. Yaz aylarında Fenerbahçe'de mi olurum, başka bir yere mi giderim, göreceğiz." ifadelerini kullandı.

  1. 29.03.2020
  2. Güncelleme: 29.03.2020 17:07
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