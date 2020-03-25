Yassine Benzia Fenerbahçe'ye karşı açtığı davayı kazandı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
25 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'ye açtığı davayı kazandı! İşte ödenecek miktar

'ye karşı açtığı davayı kazandı!

Yassine Benzia Fenerbahçe'ye karşı açtığı davayı kazandı!

Bir dönem 'de kiralık olarak forma giyen ancak beklentileri karşılayamayan , sarı-lacivertli kulüpten ayrılırken 'ya şikayette bulunmuştu. 25 yaşındaki Cezayirli oyuncu haklı bulundu.

'de 2018-2019 sezonunda kiralık olarak forma giyen Cezayirli orta saha oyuncusu , sarı-lacivertli kulüpten ayrılırken alacakları sebebiyle 'ya şikayette bulunmuştu.

TRT Spor'da yer alan habere göre 25 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye karşı açtığı davayı kazandı. FIFA'nın aldığı karara göre sarı-lacivertli kulüp oyuncunun maaşını, bonuslarını ve futbolcuya kesilen cezaları, Benzia'ya geri ödeyecek.

Sonuca göre Fenerbahçe, 45 gün içinde Yassine Benzia'ya toplam 840 bin Euro ödeme yapacak. Benzia, sarı-lacivertli formayla çıktığı 20 maçta 2 asiste imzasını atmıştı. Cezayirli futbolcu Ligue 1 takımlarından Dijon'da forma giyiyor.

  1. 25.03.2020
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