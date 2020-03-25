Yassine Benzia Fenerbahçe'ye karşı açtığı davayı kazandı!

Fenerbahçe'de 2018-2019 sezonunda kiralık olarak forma giyen Cezayirli orta saha oyuncusu Yassine Benzia, sarı-lacivertli kulüpten ayrılırken alacakları sebebiyle FIFA'ya şikayette bulunmuştu.

TRT Spor'da yer alan habere göre 25 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye karşı açtığı davayı kazandı. FIFA'nın aldığı karara göre sarı-lacivertli kulüp oyuncunun maaşını, bonuslarını ve futbolcuya kesilen cezaları, Benzia'ya geri ödeyecek.

Sonuca göre Fenerbahçe, 45 gün içinde Yassine Benzia'ya toplam 840 bin Euro ödeme yapacak. Benzia, sarı-lacivertli formayla çıktığı 20 maçta 2 asiste imzasını atmıştı. Cezayirli futbolcu Fransa Ligue 1 takımlarından Dijon'da forma giyiyor.