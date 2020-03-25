Son dakika: Fenerbahçe'ye corona virüsü testi
Son dakika corona virüsü haberleri... Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsüne karşı futbol takımları önlemlerini almaya devam ediyor. Fenerbahçe futbol takımı ve personeli, corona virüsü testine girmek için Samandıra'ya geldi.
Fenerbahçe'de son dakika corona virüsü gelişmesi... Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de yayılmaya başlayan corona virüsü sebebiyle futbol kulüpleri de alarm verdi. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Teknik Direktör Fatih Terim ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın corona virüs testleri pozitif çıkmıştı.
Bu gelişmelerin ardından ilk olarak Beşiktaş Kulübü, olağanüstü hal ilan etmiş ve teknik heyet ve oyunculara tek tek corona virüs testi ugulamıştı. Hiç kimsede şüphe uyandıracak belirti olmadığı aktarılırken, şimdi de Fenerbahçe'de alarm verildi. Sarı Lacivertli ekip futbolcuları ve personeli, corona virüsü testine girmek için Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde toplandı.
MAX KRUSE'DEN PAYLAŞIM
Sosyal medyayı etkin kullanan Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, corona virüsü testi öncesi paylaşımda bulundu ve ''Öncelikle... Corona testi.'' notunu düştü.
- 25.03.2020
- Güncelleme: 25.03.2020 15:28
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Fenerbahçe'ye corona virüsü testi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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