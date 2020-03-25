Son dakika: Fenerbahçe'ye corona virüsü testi - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
25 Mart 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe'ye corona virüsü testi

Son dakika: 'ye corona virüsü testi

Son dakika: Fenerbahçe'ye corona virüsü testi

Son dakika corona virüsü haberleri... Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsüne karşı futbol takımları önlemlerini almaya devam ediyor. futbol takımı ve personeli, corona virüsü testine girmek için Samandıra'ya geldi.

'de son dakika corona virüsü gelişmesi... Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de yayılmaya başlayan corona virüsü sebebiyle futbol kulüpleri de alarm verdi. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Teknik Direktör Fatih Terim ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın corona virüs testleri pozitif çıkmıştı.

Bu gelişmelerin ardından ilk olarak Beşiktaş Kulübü, olağanüstü hal ilan etmiş ve teknik heyet ve oyunculara tek tek corona virüs testi ugulamıştı. Hiç kimsede şüphe uyandıracak belirti olmadığı aktarılırken, şimdi de Fenerbahçe'de alarm verildi. Sarı Lacivertli ekip futbolcuları ve personeli, corona virüsü testine girmek için Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde toplandı.

MAX KRUSE'DEN PAYLAŞIM
Sosyal medyayı etkin kullanan Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, corona virüsü testi öncesi paylaşımda bulundu ve ''Öncelikle... Corona testi.'' notunu düştü.

Resim

  1. 25.03.2020
  2. Güncelleme: 25.03.2020 15:28
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Fenerbahçe'ye corona virüsü testi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN