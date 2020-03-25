Son dakika: Fenerbahçe'den test sonrası açıklama! "Bir oyuncumuzda..." - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
25 Mart 2020, Çarşamba
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Son dakika: 'den test sonrası açıklama! "Bir oyuncumuzda..."

Son dakika: Fenerbahçe'den test sonrası açıklama! "Bir oyuncumuzda..."

Spor Kulübü A Takımı corona virüsü testi için Samandıra 'nde test gerçekleştirdi. Alınan son dakika bilgisine göre bir oyuncu ile birlikte sağlık heyetinden bir isimde corona virüsü bulgularına rastlandı.

İşte yapılan o açıklama:

A Takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra 'nde koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır.

Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Spor Kulübü

  1. 25.03.2020
  2. Güncelleme: 25.03.2020 17:12
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