Son dakika: Fenerbahçe'den test sonrası açıklama! "Bir oyuncumuzda..."
Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol A Takımı corona virüsü testi için Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde test gerçekleştirdi. Alınan son dakika bilgisine göre bir oyuncu ile birlikte sağlık heyetinden bir isimde corona virüsü bulgularına rastlandı.
İşte yapılan o açıklama:
Futbol A Takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır.
Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Fenerbahçe Spor Kulübü
- 25.03.2020
- Güncelleme: 25.03.2020 17:12
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