Emre Belözoğlu konuştu! Fatih Terim ve corona virüs...
Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu'ndan son dakika Fatih Terim açıklaması... Sarı lacivertli kaptan, yıllar boyunca beraber çalıştığı eski teknik direktörü Fatih Terim'in corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından konuştu. Belözoğlu, Fatih Teirm için, "Güçlü insandır." yorumunu yaptı. İşte o açıklamalar...
Emre Belözoğlu, son haftalarda kaptanlığın yanı sıra teknik ekipte de aktif olarak rol almaya başladı. Ancak Corona virüs salgını her şeyi olduğu gibi futbolu da durdurdu. Tecrübeli oyuncu, Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerini gönderdi.
Milliyet'in haberine göre Emre, "Fatih hoca büyüğümüzdür, çok güçlü bir insandır. En kısa sürede tamamen iyileşip görevine döneceğine eminim" ifadelerini kullandı.
Başarılı oyuncu, "Sadece bizim vatandaşlarımız değil, bu virüs nedeniyle kimse canından olmasın. Herkes devletimizin ve yetkililerin uyarılarına harfiyen uysun. Biz futbolcular olarak bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Topluma örnek olmaya çalışıyoruz. Hiçbir şey insan hayatından değerli değildir" diye konuştu.
Sarı-Lacivertliler'in kaptanı, "İlk etapta 10 gün boyunca evden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Daha önce pek denenmemiş bir yöntemi, video-idmanı başarıyla uyguluyoruz" dedi.
- 25.03.2020
- Güncelleme: 25.03.2020 12:40
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