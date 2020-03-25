Fenerbahçe taraftarından Fatih Terim'e: Bizi yendin coronayı da yeneceksin

Galatasaraylı taraftarlar, Fatih Terim ile ilgili binlerce mesaj paylaştı. Bunların arasında sarı-lacivertli taraftarların da olması dikkat çekiciydi.



İşte o mesajlar...



Boğazım düğümlendi hocam. İçimizde bir sızı, pozitif sözü hiç bu kadar canımızı yakmamıştı. Yeniden 'Nerede kalmıştık' tweetini atman dileğiyle @emrekartl38



Sen bizi Kadıköy'de yendin. Koronayı da yeneceksin inşallah. @sametcanyilmaz



Sen öğrettin bize. Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin. @1onurdevek



Sensiz olmaz BABA! @ultrasGalaswiss



Koyu bir Fenerbahçeli olarak dualarım senin için. @Emre15312951



Verilmiş bir sözün, vazgeçmediğin bir hayalin var hocam, sakın unutma! @meltemz