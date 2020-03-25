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25 Mart 2020, Çarşamba
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Fenerbahçe taraftarından 'e: Bizi yendin coronayı da yeneceksin

Fenerbahçe taraftarından Fatih Terim'e: Bizi yendin coronayı da yeneceksin

Corona virüsü testi pozitif çıkan Galatasaray teknik direktörü ’e spor camiasından mesaj yağarken, bir destek de Fenerbahçeli taraftarlardan geldi.

Galatasaraylı taraftarlar, ile ilgili binlerce mesaj paylaştı. Bunların arasında sarı-lacivertli taraftarların da olması dikkat çekiciydi.

İşte o mesajlar...

Boğazım düğümlendi hocam. İçimizde bir sızı, pozitif sözü hiç bu kadar canımızı yakmamıştı. Yeniden 'Nerede kalmıştık' tweetini atman dileğiyle @emrekartl38

Sen bizi 'de yendin. Koronayı da yeneceksin inşallah. @sametcanyilmaz

Sen öğrettin bize. Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin. @1onurdevek

Sensiz olmaz BABA! @ultrasGalaswiss

Koyu bir Fenerbahçeli olarak dualarım senin için. @Emre15312951

Verilmiş bir sözün, vazgeçmediğin bir hayalin var hocam, sakın unutma! @meltemz

  1. 25.3.2020
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