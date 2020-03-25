Fenerbahçe taraftarından Fatih Terim'e: Bizi yendin coronayı da yeneceksin
Corona virüsü testi pozitif çıkan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’e spor camiasından mesaj yağarken, bir destek de Fenerbahçeli taraftarlardan geldi.
Galatasaraylı taraftarlar, Fatih Terim ile ilgili binlerce mesaj paylaştı. Bunların arasında sarı-lacivertli taraftarların da olması dikkat çekiciydi.
İşte o mesajlar...
Boğazım düğümlendi hocam. İçimizde bir sızı, pozitif sözü hiç bu kadar canımızı yakmamıştı. Yeniden 'Nerede kalmıştık' tweetini atman dileğiyle @emrekartl38
Sen bizi Kadıköy'de yendin. Koronayı da yeneceksin inşallah. @sametcanyilmaz
Sen öğrettin bize. Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin. @1onurdevek
Sensiz olmaz BABA! @ultrasGalaswiss
Koyu bir Fenerbahçeli olarak dualarım senin için. @Emre15312951
Verilmiş bir sözün, vazgeçmediğin bir hayalin var hocam, sakın unutma! @meltemz
- 25.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe taraftarından Fatih Terim'e: Bizi yendin coronayı da yeneceksin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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