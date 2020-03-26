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26 Mart 2020, Perşembe
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Ferdi koşu bandında

Ferdi koşu bandında

Evde kal kuralına uyan antrenmanlarını kondisyon aletleriyle sürdürüyor.

Evde kal kuralına uyan antrenmanlarını kondisyon aletleriyle sürdürüyor. Genç oyuncu, koşu bandında top sürerken bir videosunu paylaştı. Ferdi liglerin tekrar başlaması halinde sahalara hazır dönmek istediğini dile getirdi.

  1. 26.3.2020
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