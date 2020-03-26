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26 Mart 2020, Perşembe
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Evde kal, sağlığını koru!

Evde kal, sağlığını koru!

, Covid-19’a karşı devletin koyduğu kurallara herkesin azami uymasını istedi.

Başkanı , kulüp personeline Koronavirüs mesajı gönderdi. Koç, zor günlerden geçtiklerini belirterek, "Bu süreçte devletimizin koyduğu kurallara uymaya azami dikkat gösterelim. Evden çıkmayalım. Bizler için kendi hayatlarını riske eden ve personeline şükranlarımı iletiyorum" dedi. Personellerine maaş ve izin kaybı yaşatmayacaklarını vurgulayan Koç, basket takımında şüpheli bulguya rastlanan 6 kişinin numunelerinin Sağlık Bakanlığı'na gönderildiğini açıklayarak, "Bilgi gelince paylaşacağız. İdari menajerimiz Cenk Renda dışında hastanede kimse yok. O da kontrol amaçlı" diye konuştu.

  1. 26.3.2020
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