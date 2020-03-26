Evde kal, sağlığını koru!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp personeline Koronavirüs mesajı gönderdi. Koç, zor günlerden geçtiklerini belirterek, "Bu süreçte devletimizin koyduğu kurallara uymaya azami dikkat gösterelim. Evden çıkmayalım. Bizler için kendi hayatlarını riske eden Sağlık Bakanlığımız ve personeline şükranlarımı iletiyorum" dedi. Personellerine maaş ve izin kaybı yaşatmayacaklarını vurgulayan Koç, basket takımında şüpheli bulguya rastlanan 6 kişinin numunelerinin Sağlık Bakanlığı'na gönderildiğini açıklayarak, "Bilgi gelince paylaşacağız. İdari menajerimiz Cenk Renda dışında hastanede kimse yok. O da kontrol amaçlı" diye konuştu.