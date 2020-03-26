Erol Bulut: Geçmiş olsun

Fenerbahçe'ye başta ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere kulü plerden "Geçmiş olsun" mesajı yağdı. TFF'nin de geçmiş olsun mesajı yayınladığı sarı-lacivertli ekibin teknik direktör adayı Erol Bulut da şahsi hesabından, "Oyuncu ve sağlık çalışanına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum" dedi.