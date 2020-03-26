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26 Mart 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Erol Bulut: Geçmiş olsun

: Geçmiş olsun

Erol Bulut: Geçmiş olsun

'ye başta , ve olmak üzere kulü plerden "Geçmiş olsun" mesajı yağdı.

'ye başta , ve olmak üzere kulü plerden "Geçmiş olsun" mesajı yağdı. 'nin de geçmiş olsun mesajı yayınladığı sarı-lacivertli ekibin teknik direktör adayı da şahsi hesabından, "Oyuncu ve sağlık çalışanına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum" dedi.

  1. 26.3.2020
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