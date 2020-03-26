Mutlu yıllar Mehmet Ekici - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
26 Mart 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Mutlu yıllar Mehmet Ekici

Mutlu yıllar

Mutlu yıllar Mehmet Ekici

Mehmet Ekici 30'uncu evde kutladı.

Mehmet Ekici 30'uncu evde kutladı. Sarı-lacivertli kulüp, Twitter hesabından yayımladığı mesajla, yıldız futbolcuyu tebrik etti. Takım arkadaşları da sosyal medyadan Ekici'ye "Nice yıllara" dedi.

  1. 26.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mutlu yıllar Mehmet Ekici haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN