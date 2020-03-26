F.Bahçe'de 2 yeni vaka
Sarı-lacivertli futbol takımı ve personele dün yapılan testte virüs bulgusuna rastlanan iki isim ileri tetkik için hastaneye sevk edildi.
Fenerbahçe'de futbol takımında bir oyuncu ile sağlık heyetinde görevli bir çalışanda Koronavirüs belirtisine rastlandı. Dünyayı etkisi altına alan ve hızla yayılan Covid-19 salgınına karşı harekete geçen sarı-lacivertli yönetim, erken tanı ve önlem için futbol takımını dün teste soktu. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oyunculardan ve personelden sağlık görevlileri tarafından numune alınırken, bir futbolcu ile sağlık ekibinden bir çalışanda virüs bulgularına rastlandı
GENEL DURUMLARI İYİ
Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmıştır. Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir" denildi. Kesin sonuç hastanedeki kontrollerin ardından ortaya çıkacak. Daha önce basket takımında da virüs belirtilerine rastlanmış, menajer Cenk Renda tedavi altına alınmıştı.
YABANCI BİR OYUNCU!
Fenerbahçe, koronavirüs bulgusu tespit edilen iki isim konusunda açıklama yapmazken, virüs belirtilerini taşıyan futbolcunun yabancı bir oyuncu olduğu öğrenildi. Yönetimin, kesin sonuçların belli olmasının ardından isimleri de açıklaması bekleniyor.
- 26.3.2020
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