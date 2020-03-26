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26 Mart 2020, Perşembe
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Obra için özel uçak geliyor!

Obra için özel uçak geliyor!

 Dışişleri Bakanı Ivica , Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic ve ailesini, 'deki koronavirüs salgını nedeniyle Sırbistan'a getireceklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Ivica , Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic ve ailesini, 'deki koronavirüs salgını nedeniyle Sırbistan'a getireceklerini söyledi. Dacic, katıldığı TV programında, Türkiye'deki Sırp vatandaşlarını almak için bir uçak yollayacaklarını belirterek, "Obradovic ve ailesini de bu uçakla ülkeye getireceğiz" dedi.

  1. 26.3.2020
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