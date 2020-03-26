Obra için özel uçak geliyor!

Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic ve ailesini, Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle Sırbistan'a getireceklerini söyledi. Dacic, katıldığı TV programında, Türkiye'deki Sırp vatandaşlarını almak için bir uçak yollayacaklarını belirterek, "Obradovic ve ailesini de bu uçakla ülkeye getireceğiz" dedi.