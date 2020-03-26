‘Yetkilileri dinlemeliyiz’

Fenerbahçe'nin golcü ismi Vedat Muriç, FB TV aracılığıyla herkese 'Evde kal' çağrısında bulundu. Sadece ülke olarak değil dünyaca zor bir süreçten geçildiğini kaydeden Kosovalı yıldız, "Yetkilileri muhakkak dinlememiz gerekiyor. Devletimiz bütün tedbirleri aldı. Birey olarak bizlere düşen de evden çıkmamak. Öncelik bu olmalı" dedi.