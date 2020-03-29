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29 Mart 2020, Pazar
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Yeni geliyor! Daha 18 yaşında

Yeni Max Kruse geliyor! Daha 18 yaşında

18 yaşındaki oyun stiliyle 'nin Alman yıldızı 'ye benzetiliyor. Hertha 'in hocası genç oyuncu için Kruse tarzında bir oyuncunun yetiştiğini söyledi.

Hertha 'in genç yeteneği , oyun stiliyle 'nin Alman yıldızı 'yi andırıyor.

Bild'in haberine göre, 'in 18 yaşındaki genç yıldızı Lazar Samardzic, teknik direktörden antrenörlere kadar neredeyse herkes tarafından futbol tarzıyla Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse'ye benzetiliyor.

Hem forvet hem de oyun kurucu mevkisinde oynayabilen "Laki" lakaplı genç yıldızı kulüp antrenörü Alexander Nouri şöyle anlatıyor; "Laki sizde yepyeni ufuklar açabilecek heyecan verici bir yetenek. Sahaya hakimiyeti ve oyuna bakışıyla bana Max Kruse'yi andırıyor. Top onda olduğu zaman takım arkadaşlarını çok kolay bir şekilde pozisyona sokabiliyor."

Daha önce 2006 ile 2007 yılları arasında 'de Max Kruse ile de çalışan Nouri, antrenmanlarda Lazar Samardzic'in Fenerbahçeli yıldız ile benzerliğini gözlemlemiş ve Kruse gibi sol ayaklı olan genç yıldızı aynı mevkide oynatmaya başlamış. Samardzic'in tek eksiğinin defans özellikleri olduğunu söyleyen antrenör, "Laki savunmasını geliştirir ve tecrübe kazanmaya devam ederse, bir sonraki seviyeye geçmekte zorlanmayacaktır. Yakın zamanda onu gerçek profesyonellerle birlikte üst düzey maçlarda izleyeceğimiz konusunda inancım tam." ifadelerini kullanarak genç yıldıza güveninin tam olduğunu sözlerine ekliyor.


  1. 30.03.2020
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