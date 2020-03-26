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26 Mart 2020, Perşembe
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Knoop’tan Erten’e destek

Knoop’tan Erten’e destek

Kaleci antrenörü , hesabından 'nun antrenmanda çalışırken bir videosunu paylaştı.

Kaleci antrenörü , hesabından 'nun antrenmanda çalışırken bir videosunu paylaştı. Bir takipçinin, "Erten'in toplar hep üstüne gelmiş" eleştirisine, "Erten'in gösterdiği refleksleri gerçekten sevdiğimi söylemeliyim. Bu mesafeden toplar için, kalecinin onları kurtarmak için maksimum 0.4 saniye süresi vardır. Benim için: İyi bir performans." yanıtını verdi.

  1. 26.3.2020
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