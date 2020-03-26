Knoop’tan Erten’e destek

Kaleci antrenörü Marco Knoop, Instagram hesabından Erten Ersu'nun antrenmanda çalışırken bir videosunu paylaştı. Bir takipçinin, "Erten'in toplar hep üstüne gelmiş" eleştirisine, "Erten'in gösterdiği refleksleri gerçekten sevdiğimi söylemeliyim. Bu mesafeden toplar için, kalecinin onları kurtarmak için maksimum 0.4 saniye süresi vardır. Benim için: İyi bir performans." yanıtını verdi.