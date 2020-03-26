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26 Mart 2020, Perşembe
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Alex teknik Luciano katil

Alex teknik Luciano katil

, kariyerinde birlikte oynadığı futbolculardan kurduğu en iyi ilk 11'de 'den Alex, ve Enke'ye de yer verdi.

Pierre Van Hooijdonk, kariyerinde birlikte oynadığı futbolculardan kurduğu en iyi ilk 11'de 'den Alex, ve Enke'ye de yer verdi. 'nın Algemeen Dagblad gazetesi için kadro oluşturan efsane oyuncu, Alex için, "Onunla oynamak büyük zevkti. Müthiş bir oyun görüşü ve tekniği vardı" yorumunu yaparken, Luciano için ise, "Fabio gerçek bir katildi. Normal biri değildi" sözlerini kullandı.

  1. 26.3.2020
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