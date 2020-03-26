Şutlar ‘boşa’ atılıyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
26 Mart 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Şutlar ‘boşa’ atılıyor

Şutlar ‘boşa’ atılıyor

Şutlar ‘boşa’ atılıyor

Bu sezon da hedeflerinin uzağında kalan 'de istatistikler daha çok konuşuluyor.

Bu sezon da hedeflerinin uzağında kalan 'de istatistikler daha çok konuşuluyor. Ligin en fazla şut çeken takımı olan sarı-lacivertliler, topu ağlarla buluşturma konusunda ise sıkıntı yaşıyor. 439 şut çeken Kanarya, 'de 46 kez fileri havalandırdı. 369 şutla bu alanda 5. olan lider ile 59 kez gol sevinci yaşamayı başardı. İşte Fenerbahçe'nin şut ve gol istatistikleri:

Süper Ligin 439 şutla en fazla deneyen takımı Fenerbahçe... Kanarya, 197 isabetsiz şutla her 2.2 şutundan birisinde isabet sağlayamıyor.

-Ceza sahası dışından 184 şutun 9'u gol oldu. Her 20.4 şuttan ancak birinde rakip fileleri havalandı.
-Ceza sahasından 223 şutta 9 gol atıldı. Her 24.7 şutun 1'i gol oldu.
-Altı pas içinden atılan 32 şutun 11'i gol oldu.

  1. 26.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şutlar ‘boşa’ atılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN