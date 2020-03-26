Şutlar ‘boşa’ atılıyor
Bu sezon da hedeflerinin uzağında kalan Fenerbahçe'de istatistikler daha çok konuşuluyor.
Bu sezon da hedeflerinin uzağında kalan Fenerbahçe'de istatistikler daha çok konuşuluyor. Ligin en fazla şut çeken takımı olan sarı-lacivertliler, topu ağlarla buluşturma konusunda ise sıkıntı yaşıyor. 439 şut çeken Kanarya, Süper Lig'de 46 kez fileri havalandırdı. 369 şutla bu alanda 5. olan lider Trabzonspor ile 59 kez gol sevinci yaşamayı başardı. İşte Fenerbahçe'nin şut ve gol istatistikleri:
Süper Ligin 439 şutla en fazla deneyen takımı Fenerbahçe... Kanarya, 197 isabetsiz şutla her 2.2 şutundan birisinde isabet sağlayamıyor.
-Ceza sahası dışından 184 şutun 9'u gol oldu. Her 20.4 şuttan ancak birinde rakip fileleri havalandı.
-Ceza sahasından 223 şutta 9 gol atıldı. Her 24.7 şutun 1'i gol oldu.
-Altı pas içinden atılan 32 şutun 11'i gol oldu.
- 26.3.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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