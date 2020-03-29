Yalçın Koşukavak'tan flaş Fenerbahçe açıklaması! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
29 Mart 2020, Pazar
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'tan flaş açıklaması!

Yalçın Koşukavak'tan flaş Fenerbahçe açıklaması!

'de 'la yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için 'ın adı geçmişti. 1. Lig ekiplerinden Altay'ı çalıştıran 47 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertli kulübe transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunurken, sezon sonunu işaret etti. İşte detaylar...

Şampiyonluk yarışına erken havlu atan 'de fatura teknik direktör 'a çıkmış ve deneyimli teknik adamla yollar ayrılmıştı. Sarı-lacivertli yönetim Yanal'ın yerine ilk olarak Altay Teknik Direktörü 'ı düşünmüş ancak ekibiyle yapılan görüşmeler sonucu iş sezon sonuna bırakılmıştı.

Koşukavak ise konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. beIN Sports'a konuşan 47 yaşındaki çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:

"ALTAY SÜPER LİG'E BU KADAR YAKLAŞMIŞKEN..."

"Altay'ın, ben geldikten sonra play-off barajına yaklaşması, ilk 2 iddiasını matematiksel olarak devam ettirmesinden dolayı Altay başkanının ve Altay camiasının büyüklerinin, Fenerbahçe başkanı ve yöneticilerinden bir ricası oldu. Şöyle bir ricada bulundular, 'Altay, 17 yıldır 'den uzak. Biz bu sezon ilk defa bu kadar yaklaştık. Bu konuyu sezon sonuna bıraksak, bize bu konuda yardımcı olur musunuz?' gibi" dedi.

"SEZON SONU NE OLUR BİLMİYORUM"
"Bu konuya duyarsız kalmayıp hassasiyet gösterdiklerinden dolayı Fenerbahçe camiasına, Sayın 'a da çok teşekkür ederim. Konu, iki kulübün de resmi sitelerinden yaptığı açıklamalarla beraber sonlanmış oldu. Sezon sonu itibariyle ne yaşanır, ne olur bilemiyorum. O zaman geldiğinde konuşuruz" ifadelerini kullandı.

  1. 29.03.2020
  2. Güncelleme: 29.03.2020 18:25
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