Yalçın Koşukavak'tan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'la yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için Yalçın Koşukavak'ın adı geçmişti. TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ı çalıştıran 47 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertli kulübe transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunurken, sezon sonunu işaret etti. İşte detaylar...
Şampiyonluk yarışına erken havlu atan Fenerbahçe'de fatura teknik direktör Ersun Yanal'a çıkmış ve deneyimli teknik adamla yollar ayrılmıştı. Sarı-lacivertli yönetim Yanal'ın yerine ilk olarak Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ı düşünmüş ancak İzmir ekibiyle yapılan görüşmeler sonucu iş sezon sonuna bırakılmıştı.
Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. beIN Sports'a konuşan 47 yaşındaki çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:
"ALTAY SÜPER LİG'E BU KADAR YAKLAŞMIŞKEN..."
"Altay'ın, ben geldikten sonra play-off barajına yaklaşması, ilk 2 iddiasını matematiksel olarak devam ettirmesinden dolayı Altay başkanının ve Altay camiasının büyüklerinin, Fenerbahçe başkanı ve yöneticilerinden bir ricası oldu. Şöyle bir ricada bulundular, 'Altay, 17 yıldır Süper Lig'den uzak. Biz bu sezon ilk defa bu kadar yaklaştık. Bu konuyu sezon sonuna bıraksak, bize bu konuda yardımcı olur musunuz?' gibi" dedi.
"SEZON SONU NE OLUR BİLMİYORUM"
"Bu konuya duyarsız kalmayıp hassasiyet gösterdiklerinden dolayı Fenerbahçe camiasına, Sayın Ali Koç'a da çok teşekkür ederim. Konu, iki kulübün de resmi sitelerinden yaptığı açıklamalarla beraber sonlanmış oldu. Sezon sonu itibariyle ne yaşanır, ne olur bilemiyorum. O zaman geldiğinde konuşuruz" ifadelerini kullandı.
- 29.03.2020
- Güncelleme: 29.03.2020 18:25
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yalçın Koşukavak'tan flaş Fenerbahçe açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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