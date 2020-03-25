Serdar Kelleci: Ersun Yanal'ın en büyük hatası yaptığı hatalarda ısrar etmesiydi
A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, Spor Ajansı programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş değerlendirmelerde bulundu. Kelleci, "Ersun Yanal'ın en büyük hatası yaptığı hatalarda ısrar etmesiydi." ifadelerini kullandı.
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