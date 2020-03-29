Fenerbahçe'den stoper operasyonu! Savunma güçleniyor
Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak üst üste puanlar kaybederek şampiyonluk yarışında büyük yara alan sarı lacivertlilerde, bir sonraki sezon hazırlıkları şimdiden başladı. Fenerbahçe Yönetimi gelecek sezon kadrosuna kaliteli bir stoper katmakta kararlı… Listedeki isimler Atalantalı Palomino, Corinthians forması giyen Leo Santos ve Monacolu Jemerson. 3’ü de boşa çıkıyor. Sarı lacivertliler bu isimlerden en az birini kadrosuna katmak istiyor. İşte transfere dair tüm detaylar...
Fenerbahçe gelecek sezonun transfer planlamasını şekillendirdi. Bu sezon savunmada sıkıntılı anlar yaşayan Sarı-Lacivertliler gelecek sezon bu bölgeye nokta atışı transferler yapmayı planlıyor.
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe Yönetimi bu bölge için 3 isim belirledi: Atalantalı Palomino, Corinthians forması giyen Leo Santos ve Monacolu Jemerson. Bu 3 ismin ortak noktası ise boşa çıkacak olmaları...
TANGOCU PALOMİNO TANK GİBİ
İlk sırada Atalantalı Jose Palomino yer alıyor. 30 yaşındaki Arjantinli stoper, güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Palomino'nun sözleşmesi sezon sonu bitiyor.
LEO SANTOS GELECEĞE YATIRIM!
Bir başka stoper adayı ise Corinthians'ta forma giyen Leo Santos… 21 yaşındaki Brezilyalı futbolcu da sezon sonu boşa çıkıyor…
MÜCADELECİ VE ÇOK TEKNİK
Kanarya, listesine Fransız ekibi Monaco'da top koşturan Jemerson'u da ekledi. 27 yaşındaki Brezilyalı yıldız mücadeleci yönünün üst düzeyde olmasının yanı sıra topu oyuna sokuşlarda da çok başarılı. O da yazın serbest kalacak.
- 29.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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