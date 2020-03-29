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29 Mart 2020, Pazar
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Fenerbahçe'den operasyonu! Savunma güçleniyor

Fenerbahçe'den stoper operasyonu! Savunma güçleniyor

Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak üst üste puanlar kaybederek şampiyonluk yarışında büyük yara alan sarı lacivertlilerde, bir sonraki sezon hazırlıkları şimdiden başladı. Fenerbahçe Yönetimi gelecek sezon kadrosuna kaliteli bir katmakta kararlı… Listedeki isimler Atalantalı Palomino, Corinthians forması giyen Leo Santos ve Monacolu Jemerson. 3’ü de boşa çıkıyor. Sarı lacivertliler bu isimlerden en az birini kadrosuna katmak istiyor. İşte transfere dair tüm detaylar...

Fenerbahçe gelecek sezonun transfer planlamasını şekillendirdi. Bu sezon savunmada sıkıntılı anlar yaşayan Sarı-Lacivertliler gelecek sezon bu bölgeye nokta atışı transferler yapmayı planlıyor.

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe Yönetimi bu bölge için 3 isim belirledi: Atalantalı Palomino, Corinthians forması giyen Leo Santos ve Monacolu Jemerson. Bu 3 ismin ortak noktası ise boşa çıkacak olmaları...

TANGOCU PALOMİNO TANK GİBİ

İlk sırada Atalantalı Jose Palomino yer alıyor. 30 yaşındaki Arjantinli , güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Palomino'nun sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

José Palomino (ARG) :: Photos :: playmakerstats.com

LEO SANTOS GELECEĞE YATIRIM!

Bir başka stoper adayı ise Corinthians'ta forma giyen Leo Santos… 21 yaşındaki Brezilyalı futbolcu da sezon sonu boşa çıkıyor…

Corinthians do not have Léo Santos offers from Europe

MÜCADELECİ VE ÇOK TEKNİK

Kanarya, listesine Fransız ekibi Monaco'da top koşturan Jemerson'u da ekledi. 27 yaşındaki Brezilyalı yıldız mücadeleci yönünün üst düzeyde olmasının yanı sıra topu oyuna sokuşlarda da çok başarılı. O da yazın serbest kalacak.

Sportif Cümleler: SC transfer 2020 #1; Jemerson

Fenerbahçe antrenmanlarını telekonferans ile sürdürüyor

  1. 29.03.2020
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