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28 Mart 2020, Cumartesi
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'nin eski yıldızı geri dönüyor

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt geri dönüyor

liglerin tatil edilmesinin ardından çalışmalarına hız verdi. Sezon sonunda takımın başına Alanyaspor Teknik Direktörü 'u getirmeyi planlayan sarı-lacivertliler bir yandan da teknik ekip için arayışlarını sürdürüyor. Fenerbahçe son olarak Feyenoord'da altyapı hocalığı yapan eski futbolcusu 'a teklif yaptı.

teknik direktörlük için düşündüğü ve sezonun tamamlanmasının ardından takımın başına getirmeyi planladığı 'un elini kolaylaştırmak istiyor.

ve Emre Belözoğlu'nun ardından Fenerbahçe şimdi de 'la temas kurdu. Hollandalı oyuncu Fenerbahçe'de oynadığı dönemde önemli izler bırakmış ve taraftarın sevgilisi olmuştu.

TEKLİF YAPILDI

'un özellikle istediği Kuyt, şu anda futbolu bıraktığı Feyenoord'ta altyapı hocalığı yapıyor. Kuyt'a teklifini ileten Fenerbahçe, eski oyuncusundan cevap bekliyor.

Düşünmek için zaman isteyen Kuyt dışında Fenerbahçe'de ismi de teknik ekibe katılacağı konuşulan adaylar arasında.

  1. 28.03.2020
  2. Güncelleme: 28.03.2020 18:53
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