Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt geri dönüyor
Fenerbahçe liglerin tatil edilmesinin ardından çalışmalarına hız verdi. Sezon sonunda takımın başına Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'u getirmeyi planlayan sarı-lacivertliler bir yandan da teknik ekip için arayışlarını sürdürüyor. Fenerbahçe son olarak Feyenoord'da altyapı hocalığı yapan eski futbolcusu Dirk Kuyt'a teklif yaptı.
Fenerbahçe teknik direktörlük için düşündüğü ve sezonun tamamlanmasının ardından takımın başına getirmeyi planladığı Erol Bulut'un elini kolaylaştırmak istiyor.
Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'nun ardından Fenerbahçe şimdi de Dirk Kuyt'la temas kurdu. Hollandalı oyuncu Fenerbahçe'de oynadığı dönemde önemli izler bırakmış ve taraftarın sevgilisi olmuştu.
TEKLİF YAPILDI
Ali Koç'un özellikle istediği Kuyt, şu anda futbolu bıraktığı Feyenoord'ta altyapı hocalığı yapıyor. Kuyt'a teklifini ileten Fenerbahçe, eski oyuncusundan cevap bekliyor.
Düşünmek için zaman isteyen Kuyt dışında Fenerbahçe'de Tuncay Şanlı ismi de teknik ekibe katılacağı konuşulan adaylar arasında.
- 28.03.2020
- Güncelleme: 28.03.2020 18:53
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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