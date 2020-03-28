Fenerbahçe Beko'da corona virüsü şoku!
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada basketbol takımından 1 sporcu, 1 teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere 4 kişide corona virüsüne rastlandığı duyurulmuş ancak bu kişilerin isimleri açıklanmamıştı. Virüse yakalanan isimlerden birinin yıldız oyuncu Gigi Datome olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe Beko'nun İtalyan yıldızı Gigi Datome, geçtiğimiz günlerde ülkesinde yayın yapan Corriere dello Sport'un muhabiri Andrea Barocci'ye açıklamalarda bulunmuş, takımda corona virüsü belirtisi taşıyan oyuncu ve idari kadro çalışanları olduğu konusunda "Birçoğumuz grip geçirmiştik. corona virüsü ile ilgili şeyleri okudukça durumu açıklığa kavuşturmak istedik. Sonuçları bekliyoruz" şeklinde konuşmuştu.
Fenerbahçe'de basketbol takımından 1 sporcu, 1 teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere 4 kişide corona virüsüne rastlandığı duyurulan Fenerbahçe Beko'da Yeni Asır'ın haberine göre corona virüslü oyuncunun 32 yaşındaki İtalyan yıldız Luigi Datome olduğu iddia edildi.
Öte yandan verdiği röportajda Türkiye'deki durumu da değerlendiren Datome, "İtalya'da başladığından beri karantina kararına saygı duyuyorum. Burada herhangi bir kısıtlama yok ama bence en akıllıca şey dışarı çıkmaktan kaçınmak olacak. Burada bazı dükkanlar, işletmeler kapatıyorlar ama bunun bireysel seçimleri olduğunu düşünüyorum. Şimdilik hükumetin bir engeli yok" ifadelerini kullanmıştı.
Seyircisiz oynama konusunda da konuşan Datome, "Seyircisiz oynadığınız takdirde hala bir sorun var demektir. O şekilde oynamanın bir anlamı yok. Birincisi, basketbol zaten bir temas sporu. İkincisi de taraftarlar olmadan sahaya çıkmak güzel bir şey değil. Biz aynı zamanda taraftarlar için, maç sırasında yaratılan atmosfer için de oynuyoruz" şeklinde konuşmuştu.
- 28.03.2020
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