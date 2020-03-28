Fenerbahçe'de krizin nedeni belli oldu! Tolga Ciğerci... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'de krizin nedeni belli oldu! Tolga Ciğerci...

Fenerbahçe'de krizin nedeni belli oldu! Tolga Ciğerci...

Fenerbahçe özellikle ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla taraftarlarını üzdü. Lige verilen ara öncesi 26. hafta öncesi 40 puan toplayabilen sarı-lacivertlilerde bu istikrarsız gidişat sonrası teknik patron Ersun Yanal ile de yollar ayrılmıştı. Bu kayıpların nedenlerini bulmaya çalışan sarı-lacivertlilerde oyuncuların sürekli farklı mevkilerde oynması da dikkat çeken bir detay oldu. İşte isim isim yaşanan problem...

28 Mart 2020 Cumartesi 11:26
Fenerbahçe'de krizin nedeni belli oldu! Tolga Ciğerci...

Lig yarışında geride kalan ve şampiyonluktan kopan Fenerbahçe'yi kadrodaki sıkıntılar çok etkiledi. Sakatlıklar nedeniyle sık sık oyuncuların farklı pozisyonlara geçmesi ana nedenlerden biri haline geldi

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de krizin nedeni belli oldu! Tolga Ciğerci...

Fenerbahçe'de şampiyonluğun kaçmasındaki ana etkenlerden biri tüm sezon boyunca birçok pozisyonda yaşanan değişiklikler oldu.

Fenerbahçe'de krizin nedeni belli oldu! Tolga Ciğerci...

Transferde yaşanan sıkıntı ve devamındaki sakatlıklar sebebiyle teknik heyet bir türlü iskelet kadroyu oluşturamadı. Oyuncular sık sık yer değiştirmek zorunda kaldı. İşte isim isim yaşanan sıkıntı:

Fenerbahçe'de krizin nedeni belli oldu! Tolga Ciğerci...

JAILSON
Orta saha olmasına rağmen stoperde oynadı. Bölgeye yabancı kalmasıyla bireysel hataları öne çıktı.

Fenerbahçe'de krizin nedeni belli oldu! Tolga Ciğerci...

DIRAR
Sağ beki tercih etse de bu sezon eksikler nedeniyle genel olarak sol bekte forma giydi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN