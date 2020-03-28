Fenerbahçe'de krizin nedeni belli oldu! Tolga Ciğerci...

Fenerbahçe özellikle ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla taraftarlarını üzdü. Lige verilen ara öncesi 26. hafta öncesi 40 puan toplayabilen sarı-lacivertlilerde bu istikrarsız gidişat sonrası teknik patron Ersun Yanal ile de yollar ayrılmıştı. Bu kayıpların nedenlerini bulmaya çalışan sarı-lacivertlilerde oyuncuların sürekli farklı mevkilerde oynması da dikkat çeken bir detay oldu. İşte isim isim yaşanan problem...