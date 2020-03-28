Flaş itiraf! Ricardo Rodriguez Fenerbahçe'ye neden transfer olmadı? | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
28 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Flaş itiraf! Fenerbahçe'ye neden transfer olmadı?

Flaş itiraf! 'ye neden olmadı?

Flaş itiraf! Ricardo Rodriguez Fenerbahçe'ye neden transfer olmadı?

için son dakika gelişmesi... Ara döneminde Milan'ın yıldız futbolcusu 'i kadrosuna dahil etmek isteyen ve bu operasyonda başarılı olamayan sarı lacivertliler, oyuncuyu Eindhoven'a kaptırmıştı. Fenerbahçe, yaşanan bu gelişmelerin ardından Simon Falette'ye resmi imzayı attırırken, konu ile ilgili İsviçreli futbolcunun menajeri gündem yaratacak açıklamalarda bulundu! İşte o sözler... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Ara döneminde 'nin kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği ancak 'ye kaptırdığı Ricarco Rodriguez kanadından önemli açıklamalar geldi.

İsviçreli sol bekin menajeri Gianluca Di Domenico, konu ile ilgili yaptığı konuşmada Napoli ve Fenerbahçe'nin de oyuncu ile ilgilendiğini ancak PSV'nin transferin gerçekleşmesi için daha yoğun çalıştığını dile getirdi.

"FENERBAHÇE BÜYÜK ÇABA GÖSTERDİ"

Domenico, yaptığı konuşmada, "Ocak ayında John de Jong (PSV A Takım Direktörü) Milano'ya geldi. Kartlarımızı her zaman açık oynadık. O anda bir karar veremedik çünkü Napoli de ilgileniyordu. Ricardo için ilginçti. Fenerbahçe'de onun için büyük çaba gösterdi." dedi.

"PSV VAZGEÇMEDİ"

Tecrübeli futbol adamı konuşmasının devamında, "Ondan Vazgeçmediler. Azimleri, bizim için fark yarattı. Ricardo, onu götürmek için her şeyi yapan bir kulübe gitmek istedi. PSV'de durum böyleydi." dedi.

, bu sezon toplamda 11 müsabakada rol alırken 835 dakika sahada kaldı.

  1. 28.03.2020
  2. Güncelleme: 28.03.2020 14:46
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Flaş itiraf! Ricardo Rodriguez Fenerbahçe'ye neden transfer olmadı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN