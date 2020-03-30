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30 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Ezeli rakipler arasında transfer kapışması! Süper Lig'in yıldızları...

ile arasında kapışması!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında transfer kapışması!

, sözleşmeleri bitecek olan ’un yıldızları Yandaş ve Kılınç'ın istatistiklerini inceliyor. döneminde büyük savaş bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Vedat Muriç'in transferinde karşı karşıya gelen ile , bu sezon da Demir Grup 'un yıldızları Kılınç ve Yandaş için birbirlerine rakip olmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli kurmayların, iki oyuncunun istatistiklerini incelemeye aldığı konuşuluyor. Sivasspor'un şampiyonluk potasında yer almasında önemli rol oynayan Mert Hakan ceza sahası dışından en fazla şut atan (40) ve en fazla kilit pas (67) veren ikinci oyuncu.

HEM YERLİ HEM YETENEKLİLER

Emre Kılınç ise en fazla kilit pas veren (3) ve kontra atakta en fazla şut atan oyuncu olarak dikkat çekiyor. İkisi de 25 yaşında olan ikiliden Mert Hakan, Süper Lig+'nda bu sezon 10 gol+4 asist üretirken, Emre Kılınç ise 8 gol+6 asistlik katkı sağladı. Kanatlarda ve oyunu çözecek adam konusunda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'nin 'yerli' olma avantajına da sahip olan iki oyuncu için gelecek raporlar ışığında teklifte bulunması bekleniyor. Öncelikli hedefin ise Emre Kılınç olduğu ifade ediliyor.

  1. 30.3.2020
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