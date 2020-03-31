Eroğlu: Resmi teklif almadım

Bu yöndeki iddiaların sorulması üzerine Eroğlu, "Fenerbahçe çok büyük camia. Her Türk antrenörün A Milli Takım'da ve Türkiye'nin büyük güzide kulüplerinde çalışma hayali vardır. Bu gündeme gelmişti ama resmi boyutu olmadı. Bakalım süreç neyi getirecek" diye konuştu.