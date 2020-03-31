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31 Mart 2020, Salı
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Eroğlu: Resmi teklif almadım

Eroğlu: Resmi teklif almadım

Altınordu'nun teknik patronu , 'den resmi teklif almadığını açıkladı.

Bu yöndeki iddiaların sorulması üzerine Eroğlu, " çok büyük camia. Her Türk antrenörün A 'da ve 'nin büyük güzide kulüplerinde çalışma hayali vardır. Bu gündeme gelmişti ama resmi boyutu olmadı. Bakalım süreç neyi getirecek" diye konuştu.

  1. 31.3.2020
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