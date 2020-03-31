Fenerbahçe'nin kare ası! Değerlerini yükselttiler
Süper Lig'de bu sezon da hedeflerin uzağında kalan Fenerbahçe'de 4 oyuncu değerini yükseltmeyi başardı. Kötü bir sezon geçiren Sarı-lacivertlilerde Vedat Muriç, kaleci Altay, Ferdi ve eleştirilere rağmen Jailson değerini yükseltti.
Çaykur Rizespor'dan transfer edilen ve sezon başında 2.5 milyon euro değeri olan Vedat Muriç, ligdeki 13 gol+4 asistlik performansıyla değerini 12 milyon euro'ya çıkardı. Ankaragücü'nden gelen Altay Bayındır'ın 600 bin euro olan değeri de 6 milyon euro'ya yükseldi. Stoperde yaptığı hatalarla tepki toplayan Jailson da değerini 5 milyon euro'ya çıkarmayı başardı. 'Nöbetçi golcü' Ferdi'nin değeri ise 1.5 milyon euro'dan 2.8 milyon euro'ya arttı.
- 31.3.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'nin kare ası! Değerlerini yükselttiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.