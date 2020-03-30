Arthur Zico'dan Fenerbahçe paylaşımı!
Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Arthur Zico'dan sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Brezilyalı teknik adam, sarı-lacivertli takımı çalıştırdığı dönemdeki fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Zico'nun paylaşımına sarı-lacivertlilerin efsane ismi Alex de Souza'dan yanıt geldi.
Fenerbahçe'yle unutulmaz başarılara imza atan Brezilyalı teknik adam Arthur Zico'dan taraftarı heyecanlandırdı. Sarı-lacivertli takımla Şampiyonlar Ligi çeyrek final başarısı yaşayan deneyimli teknik adam sosyal medya hesabından Fenerbahçe paylaşımı yaptı. Alex de Souza bu paylaşıma emojili şekilde cevap verdi.
Arthur Zico paylaşımında, ''Fenerbahçe'de geçirdiğim güzel zamanların fotoğraflarını aldım. Tüm ekibe ve bu süreçte bana destek olan herkese, özellikle fantastik Fenerbahçe taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. Forza Fener!'' ifadelerini kullandı.
- 30.03.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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