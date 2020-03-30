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30 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Zico'dan F.Bahçe paylaşımı ve Alex de Souza...

'dan paylaşımı!

Arthur Zico'dan Fenerbahçe paylaşımı!

Bir dönem 'yi çalıştıran 'dan sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Brezilyalı teknik adam, sarı-lacivertli takımı çalıştırdığı dönemdeki fotoğraflarını hesabından paylaştı. Zico'nun paylaşımına sarı-lacivertlilerin efsane ismi Alex de Souza'dan yanıt geldi.

'yle unutulmaz başarılara imza atan Brezilyalı teknik adam 'dan taraftarı heyecanlandırdı. Sarı-lacivertli takımla Şampiyonlar Ligi çeyrek final başarısı yaşayan deneyimli teknik adam hesabından Fenerbahçe paylaşımı yaptı. Alex de Souza bu paylaşıma emojili şekilde cevap verdi.

Arthur Zico paylaşımında, ''Fenerbahçe'de geçirdiğim güzel zamanların fotoğraflarını aldım. Tüm ekibe ve bu süreçte bana destek olan herkese, özellikle fantastik Fenerbahçe taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. Forza Fener!'' ifadelerini kullandı.

  1. 30.03.2020
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