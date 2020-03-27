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27 Mart 2020, Cuma
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Obradovic Belgrad’da

Obradovic Belgrad’da

Beko'nun başantrenörü , Sırbistan'ın gönderdiği ülkesine döndü. , 'deki vatandaşını koronavirüs salgını nedeniyle ülkelerine getireceklerini söylemişti. Obradovic ve ailesi dün Belgrad'a gitti. Fenerbahçe Beko'da 6 kişide koronavirüs bulgusuna rastlanmıştı.

Beko'nun başantrenörü , Sırbistan'ın gönderdiği ülkesine döndü. , 'deki vatandaşını koronavirüs salgını nedeniyle ülkelerine getireceklerini söylemişti. Obradovic ve ailesi dün Belgrad'a gitti. Fenerbahçe Beko'da 6 kişide koronavirüs bulgusuna rastlanmıştı.
  1. 27.3.2020
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