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27 Mart 2020, Cuma
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Mütevazı Vedat!

Corona virüsü nedeniyle ligler askıya alınınca futbolcular da kendilerini karantinaya aldı. 'nin Kosovalı golcüsü ile eşi Edibe Muriç'in evdeki halleri izleyenleri güldürdü. Vedat Muriç'in ev hallerini görüntüleyen eşi Edibe Muriç, Vedat Muriç'in kendi fotoğrafının olduğu tişörtü giymesine, "'a bak hele" diye yanıt verdi.

Corona virüsü nedeniyle ligler askıya alınınca futbolcular da kendilerini karantinaya aldı. 'nin Kosovalı golcüsü ile eşi Edibe Muriç'in evdeki halleri izleyenleri güldürdü. Vedat Muriç'in ev hallerini görüntüleyen eşi Edibe Muriç, Vedat Muriç'in kendi fotoğrafının olduğu tişörtü giymesine, "'a bak hele" diye yanıt verdi.
  1. 27.3.2020
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