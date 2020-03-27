Sahalara dönmek istiyoruz

Hasan Ali Kaldırım, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. corona virüsü nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini belirten tecrübeli futbolcu, "Tabi ki herkes etkilendi. Böyle bir şey ilk defa yaşanıyor. Herşeyden önemlisi insan sağlığı. Evde kalırken neden mutluluk duyuyorsanız onu yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben her gün pasta yaptım. Puzzle yapıyorum, kitap okuyorum" dedi. Antrenmanlarını video kameralı sistemle sürdürdüklerini de kaydeden Hasan Ali, "İdman sırasında da video kamera sistemi ile birbirimizi görebiliyoruz. Herkeste bir soru işareti var ama tabi herkesin isteği en kısa zamanda sahalara ve futbola dönmek. En kısa zamanda bu sorunun çözüleceğini ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

EKSTRA ÇALIŞIYORUM

Kendisi için şanssız bir sene olduğunu vurgulayan Hasan Ali, "Son 2-3 haftadır iyi duruma gelmiştim. Bireysel ne kadar çalışsanız da takım idmanı gibi etkili olmaz. Bu süreci en iyi şeade yaptığımız antrenmanın dışında daha fazla çalışıp kendimi daha güçlü hale getirmeyi hedefliyorum." diye konuştu.