Sahalara dönmek istiyoruz
Hasan Ali, insan sağlığının her şeyden önce geldiğini ancak tek dileklerinin en kısa sürede futbola dönmek olduğunu söyledi
Hasan Ali Kaldırım, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. corona virüsü nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini belirten tecrübeli futbolcu, "Tabi ki herkes etkilendi. Böyle bir şey ilk defa yaşanıyor. Herşeyden önemlisi insan sağlığı. Evde kalırken neden mutluluk duyuyorsanız onu yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben her gün pasta yaptım. Puzzle yapıyorum, kitap okuyorum" dedi. Antrenmanlarını video kameralı sistemle sürdürdüklerini de kaydeden Hasan Ali, "İdman sırasında da video kamera sistemi ile birbirimizi görebiliyoruz. Herkeste bir soru işareti var ama tabi herkesin isteği en kısa zamanda sahalara ve futbola dönmek. En kısa zamanda bu sorunun çözüleceğini ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.
EKSTRA ÇALIŞIYORUM
Kendisi için şanssız bir sene olduğunu vurgulayan Hasan Ali, "Son 2-3 haftadır iyi duruma gelmiştim. Bireysel ne kadar çalışsanız da takım idmanı gibi etkili olmaz. Bu süreci en iyi şeade yaptığımız antrenmanın dışında daha fazla çalışıp kendimi daha güçlü hale getirmeyi hedefliyorum." diye konuştu.
- 27.3.2020
- Galatasaray'ın istediği Kwadwo Asamoah'ı Fenerbahçe kadrosuna katıyor
- Fenerbahçe paylaştı! İşte Altay Bayındır'ın bebeklik hali
- İşte dünyanın en çok kazanan futbolcuları! Büyük sürpriz...
- Fatih Terim'in corona virüs detayı! Hayati hamle...
- Galatasaraylı futbolculardan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajları
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sahalara dönmek istiyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.