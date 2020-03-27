Merhaba dedik sonra ayrıldık - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
27 Mart 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Merhaba dedik sonra ayrıldık

Merhaba dedik sonra ayrıldık

Merhaba dedik sonra ayrıldık

Kısa F.Bahçe serüveni için böyle diyen Rami: Olanları kitabımda anlatacağım.

'den 'nın Sochi takımına transfer olan , Instagram'da yaptığı canlı yayında sarı-lacivertli takımdan neden bu kadar çabuk ayrıldığı sorusuna cevap verdi. Fransız stoper, "Bilmiyorum. hızlı gelişen şeyler var, bunları sonra açıklarım. Fenerbahçe'de ne olduğunu muhtemelen kitabımda okuyacaksınız. Başkanla, hocayla, oyuncularla her şey iyi geçmişti. Merhaba dedik, sonra ayrıldık ancak bir problem yok" sözlerini kullandı. 34 yaşındaki Adil Rami, Fenerbahçe'de sadece 7 maça çıkabildi.
  1. 27.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Merhaba dedik sonra ayrıldık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN