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27 Mart 2020, Cuma
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ile tamamlanmalı!

Şenol Çorlu ile tamamlanmalı!

'nin eski yöneticisi , Ajansspor'a yaptığı açıklamada Fenerbahçe için karamsar olduğunu söyledi. "40 senedir maçlara giderim, hiç bu kadar kötü bir dönem görmedim. Yapılanlar acemice bile değil. Devamlı oyuncular geliyor ve gidiyor" ifadelerini kullandı.

'nin eski yöneticisi , Ajansspor'a yaptığı açıklamada Fenerbahçe için karamsar olduğunu söyledi. "40 senedir maçlara giderim, hiç bu kadar kötü bir dönem görmedim. Yapılanlar acemice bile değil. Devamlı oyuncular geliyor ve gidiyor" ifadelerini kullanan Kosif, "Ali başkanın yerinde olsam sezon devam ederse eğer ve Volkan'ı değil, alt yapıdaki 'yu takımın başına getiririm. Sezonu alt yapıdan bir kaç genç oyuncuyu oynatarak tamamlarım. Eğer Emre ve Volkan ile sezonun tamamlanması düşünülüyorsa çok yazık" diye konuştu.
  1. 27.3.2020
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