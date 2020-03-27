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27 Mart 2020, Cuma
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Dirar da sektirdi

Dirar da sektirdi

Tuvalet kağıdı sektirme modasına da katıldı. Evinde kağıt sektiren Faslı futbolcu, takım arkadaşlarına meydan okudu. Dirar'ın paylaştığı videoda koşu bandı da dikkat çekti. oyuncu, antrenmanlarına evde devam ettiğini de göstermiş oldu.

Tuvalet kağıdı sektirme modasına da katıldı. Evinde kağıt sektiren Faslı futbolcu, takım arkadaşlarına meydan okudu. Dirar'ın paylaştığı videoda koşu bandı da dikkat çekti. oyuncu, antrenmanlarına evde devam ettiğini de göstermiş oldu.
  1. 27.3.2020
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