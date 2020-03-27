İyi haberler bekliyoruz - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
27 Mart 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe İyi haberler bekliyoruz

bekliyoruz

İyi haberler bekliyoruz

Kulübü Başkan , takımından sonra takımına da sıçrayan 'corona virüsü' şüphesiyle ilgili beklediklerini söyledi.

Kulübü Başkan , takımından sonra takımına da sıçrayan 'corona virüsü' şüphesiyle ilgili beklediklerini söyledi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bilecik, "Fenerbahçe ailesi olarak tek yürek, tek dilek olduk. İyi haberleri bekliyoruz" dedi. Sarı-lacivertlilerde basketbol takımından 6 oyuncu ile idareci, futbol takımından ise bir futbolcu ile bir sağlık çalışanında yapılan ilk testte Covid- 19 bulgularına rastlanmıştı. Kesin sonuçlar 'nın yapacağı ileri tetkiklerin ardından ortaya çıkacak.
  1. 27.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İyi haberler bekliyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN